Yer: Ankara! 80 kişilik ekip bir mahalleyi...





"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU GÜNLERDE DE 7/24 ÇALIŞARAK BU SÜRECİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Mamak genelinde çalışmalara 677 personel ve 78 aracın katıldığını belirten Başkan Yardımcısı Sarıgöl, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: "Bugün Büyük Kayaş Mahallesi'ndeyiz. Yaptığımız çalışmada çöp kamyonlarımız ile birlikte 4 Covidsavar'ımız, pıck-up korona savarlarımız, sisleme ekiplerimizle ile birlikte çalışıyoruz. Mamak genelinde ise 677 personel ve 78 araç ile birlikte çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz tam mesai kavramıyla, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de 7/24 çalışarak bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın korona virüs illetinden bir an önce kurtulması adına bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz."