Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç, nereli, mesleği nedir?

Survivor Barış Murat Yağcı en dikkat çeken Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Gönüllüler takımında yarışan Survivor Barış Murat Yağcı parkurlarda mücadelesini verirken diğer yarışmacılarla olan polemikleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle Survivor Barış Murat Yağcı'nın mesleği merak ediliyor. Survivor Barış Murat Yağcı hakkındaki merak konusu olan tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.
Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.
Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
SURVİVOR BARIŞ VE YASİN NEDEN KAVGA ETTİ?
Survivor 52. bölümünde daha önceki haftalardan da aralarında gerilim bulunan Barış ile Yasin arasındaki sözlü tartışma yaşandı. Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı. İkili arasında sözlü diyalog ile başlayan tartışma bir anda büyürken ikili kavga etmeye başladı. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, sert şekilde itiş kakış yaşadı. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dediği duyuldu. Acun Ilıcalı yarışmaları diskalifiye etmese de takımlarının kazandığı 3 ödülden yararlanamayacaklarını duyurdu.