Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı boyu kaç, nereli, mesleği nedir?

SURVİVOR BARIŞ VE YASİN NEDEN KAVGA ETTİ?



Survivor 52. bölümünde daha önceki haftalardan da aralarında gerilim bulunan Barış ile Yasin arasındaki sözlü tartışma yaşandı. Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı. İkili arasında sözlü diyalog ile başlayan tartışma bir anda büyürken ikili kavga etmeye başladı. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, sert şekilde itiş kakış yaşadı. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dediği duyuldu. Acun Ilıcalı yarışmaları diskalifiye etmese de takımlarının kazandığı 3 ödülden yararlanamayacaklarını duyurdu.