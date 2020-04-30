Pentagon, geçtiğimiz günlerde ilk defa UFO görüntülerini yayınladı.
Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, "Evimin balkonunda çay içerken babam beni yanına çağırdı. Gökyüzüne baktığımda sayabildiğim kadarı ile 35-40 tane nizami bir şekilde giden cisimler gördük. O panikle Kelime-i Şehadet getirdik. Böyle duygular yaşadık" dedi.
Tekirdağ'da ise gökyüzünde sıralı ışık gördüklerini ifade eden gençler yaşadıkları o anları anlattı.
Batuhan Top, "Gözümüzün önünden bir öyle bir böyle sıralı ışıklar geçti. Biz de ne olduğunu anlayamadık, elim ayağım dolaştı. Yaşananların ardından bize, 'UFO gören masum köylü' dendi" diye konuştu.
Rize'nin Sivritepe köyünde, vatandaşlar tarafından görüntülenen gökyüzündeki sıralı parlak cisimler, heyecanla birlikte korku yarattı.
Görüntüleri kayda alan Savaş Büyükterzi, "Evimin balkonunda çay içerken babam beni yanına çağırdı. Gökyüzüne baktığımda sayabildiğim kadarı ile 35-40 tane nizami bir şekilde giden cisimler gördük. O panikle Kelime-i Şehadet getirdik. Böyle duygular yaşadık" dedi.
Tekirdağ'da ise gökyüzünde sıralı ışık gördüklerini ifade eden gençler yaşadıkları o anları anlattı.
Batuhan Top, "Gözümüzün önünden bir öyle bir böyle sıralı ışıklar geçti. Biz de ne olduğunu anlayamadık, elim ayağım dolaştı. Yaşananların ardından bize, 'UFO gören masum köylü' dendi" diye konuştu.