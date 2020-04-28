Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.04.2020 06:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2020 06:49
    ABONE OL

    'da gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

    'da TEM Bağlantı Yolunun Esenyurt mevkisinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç önce motosiklete ardından da yol çalışması yapan görevlilerin park halindeki aracına çarptı. Kaza sonrası 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

    İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

    Esenyurt Tem Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, iddiaya göre aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce seyir halindeki motosiklete ardından asfalt çalışması yapan görevlinin park halindeki aracına çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi de hafif yaralandı.

    Kaza, Esenyurt Tem Bağlantı Yolu'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PS 8608 plakalı otomobili kullanan Yunus Emre Orhan, Ambarlı Limanı istikametinde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce 59 PG 903 plakalı motosiklete sonra asfalt çalışması yapan Karayolları çalışanı Murat Akdağ'a ait park halindeki 34 UNV 61 plakalı otomobile ardından da bariyere çarptı. Motosiklette bulunan Serdar Dil ve yabancı uyruklu arkadaşı ağır yaralanırken, kazaya neden otomobilde bulunan sürücü Yunus Emre Orhan ile Kaan Bozkurt ve Furkan Çevik hafif yaralandı. Karayolları çalışanları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşım polis ekiplerince kontrollü sağlandı.

    Haberler Yaşam İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Yaralılar var
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri