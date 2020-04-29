Fetva Hattı Numarası Kaç? Diyanet Alo Fetva Hattı'nın verdiği hizmetler neler?

DİYANET ALO FETVA HATTI NUMARASI KAÇ?

Vatandaşlar sabit ve cep telefonlarından ALO Fetva Hattı 190 numarasını çevirerek, bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanacak olan vatandaşlar, müftülüklerde bulunan "Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu" üyelerine sorularını yöneltebilecek.

"EN ÇOK KORONAVİRÜS SORUSU GELİYOR"

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı açıklamada, ''Alo Fetva'' hattının İstanbul Müftülüğünün Nuruosmaniye ek hizmet binasında hizmet verdiğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi uygulayacak şekilde çalışma düzenine geçtiklerini belirten Maşalı, ''Yaşanan süreç nedeniyle görevli sayısında azaltmaya gittik. İl düzeyinde günlük 2 kadın, 2 erkek personelimizle 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyoruz. 'Alo Fetva' hattımız normal rutin hayatımızdaki çalışmalarını hiçbir aksaklığa mahal vermeden aynı şekilde yürütmektedir." diye konuştu.

"Günlük ortalama 300 soru geliyor"

''Alo Fetva'' hattına günlük ortalama 300 sorunun geldiğini belirten Maşalı, şöyle devam etti:

"Dinimiz hayatla iç içe. Bu iç içeliği yöneltilen dini sorular üzerinden de okumak mümkün oluyor. Görevlilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvalara göre sorulara cevap veriyor. Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına yöneltilen sorular daha ziyade yaşadığımız koronavirüs salgınıyla alakalı konularda. Mesela kolonya ve benzeri temizleyici maddelerin abdesti bozup bozmayacağıyla alakalı çok soru alıyoruz. Kolonya uçuşkan bir maddedir ve bu yönüyle dönüşüme yani istihaleye uğramaktadır, dolayısıyla da abdesti bozmamaktadır."

Virüse bağlı olarak vefat edenlerin gasil ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulunun bir fetva yayınladığını belirten Maşalı, şunları anlattı:

"Buna göre risk durumuna bağlı olarak muhtelif şekillerde uygulamaya gitmek mümkün. Cenaze risk oluşturuyorsa hiç yıkamadan defnedilebilir. Aynı şekilde kefenlenmesi bir risk oluşturuyorsa ceset torbası ile ve hatta tabutla defnedilebilir. Dolayısıyla riski sıfıra indirecek şekilde bir uygulamaya gidilmelidir. Cenaze namazları da yine cenazenin defnedileceği yerde bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde ve namaza iştirak edenlerin de sosyal mesafeye riayet etmesi şartıyla kılınması gerekmektedir."