Çalışanların maskesi işyerinden

çalışanlara ücretsizmaskeleri işyerleritarafından verilecek.'ndan yapılanaçıklamada, eczanelerdemaske dağıtımı esnasındayaşanan yoğunluğunazaltılması içinile yapılan görüşmeneticesinde düzenlemeyegidildiği belirtilerek, şöyledenildi: "Buna göre; kamukurum ve kuruluşlarındaçalışanlar ile herhangi birişyerinde SSK'lı olarakçalışan vatandaşlarımız,eczanelerden dağıtılanücretsiz maske sistemindenfaydalanamayacaktır. Buvatandaşlarımız maskelerini,teminedeceklerdir."Çalışanlar maskelerini işyerlerinden alırken, aile bireyleri eczanelerden temin etmeye devam edecek.