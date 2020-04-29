Çalışanların maskesi işyerinden

İstanbul'da çalışanlara ücretsiz maskeleri işyerleri tarafından verilecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, eczanelerde maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir."
İSTANBUL'DA YENİ KARAR
Çalışanlar maskelerini işyerlerinden alırken, aile bireyleri eczanelerden temin etmeye devam edecek.
İSTANBUL'DA YENİ KARAR
Çalışanlar maskelerini işyerlerinden alırken, aile bireyleri eczanelerden temin etmeye devam edecek.