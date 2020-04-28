Ramazan ayı 5. gün: Bugün ne pişirsem? 28 Nisan Salı İftar menüsünde neler var?

Bugün ne pişirsem? 28 Nisan Salı iftar menüsünde neler var? Ramazan ayının 5. gününde iftar sofraları bir kez daha hazırlanacak. Sağlıklı bir iftar menüsüyle güzel bir sofra kurmak isteyen vatandaşlar bugün ne pişirsem sorusuna yanıt arıyor. Haberimizden, iftar menüsü önerisi alabilir ve gerekli malzemelere sahip olmanız takdirde tarifleri uygulayabilirsiniz. İşte, 28 Nisan iftar menüsü!
BUGÜN NE PİŞİRSEM?
MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 çorba kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı domates salçası
1 litre su
3 çay kaşığı mısır unu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu İçin Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
8 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı nane
Yapılışı:
Tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.
3 kaşık mısır unu ilave edilerek kısık ateşte kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. 1 adet havucu rendeleyin. Yıkadığınız ve süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. 1 litre suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapayın.
Tüm karışımı blendırdan geçirin ya da süzgeçte süzün. Tuz, karabiber ve kimyonu ekledikten sonra içine 2 yemek kaşığı tereyağı, 8 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve nane ekleyerek 7-8 dakika yüksek ateşte pişirin. Yanında iyi bir elden pişmiş mısır ekmeği ile harika olur.
FALAFEL
Falafel için gerekli malzemeler
1 su bardağı nohut
1 adet orta boy soğan
1-2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
4-5 dal kişniş
1 yemek kaşığı pulbiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
Tuz
2-3 kaşık un (aldığı kadar)
Salata için Malzemeler
100 gr Akdeniz Yeşilliği
7-8 ad cherry domates
½ bağ kuzukulağı
2 ad küçük turp
½ bağ tere
¼ göbek marul
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Sos için Malzemeler
1 su bardağı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı tahin
½ adet limon suyu
Soğan ve sarımsağı doğrayın.
Maydanoz ve kişnişlerin yaprak kısımlarını ayırın.
Daha sonra (un hariç) tüm malzemeyi rondoya atın ve biraz pütürlü kalacak şekilde geçirin.
Tamamen püre olmamasına dikkat edin.
Bu karışıma 2-3 kaşık un ekleyin ve yoğurun.
Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın.
Bir tavaya bolca yağ ekleyin ve kızdırın. Derin yağda köftelerinizi kızartın.
Salata için;
Tuz ve zeytinyağını geniş bir salata kabında çırpın.
Ardından tüm malzemeyi karıştırma kabınıza alın ve zeytinyağı ile harmanlayın.
Salatayı servis kâsesine alın ve üzerine falafel toplarını yerleştirerek servis edin.
Sosu için;
Tahin yoğurt ve limon suyunu iyice çırpın.
İsteğinize göre Falafellerin üzerine gezdirip veya yanında dip sos olarak servis yapın.
LAHMACUN
LAHMACUN HAMURU İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı tam buğday unu
3 su bardağı normal un
1 tatlı kaşığı instant maya
1 çay bardağı süt
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı kadar ılık su
LAHMACUNUN İÇİ İÇİN MALZEMELER
350 gram kıyma
2 tane orta büyüklükte domates
2 tane orta büyüklükte soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Maydanoz
Karabiber
Tuz
Kimyon
Pul biber
EV YAPIMI LAHMACUNUN HAMURUNUN HAZIRLANIŞI
Toz şeker ve tuzu bir yoğurma kabına koyup instant mayayı ekleyin ve bir iki dakika bekleyin. Kıvama gelene kadar üzerine tam buğday ve normal beyaz un ekleyin. Hamur kıvama geldikten sonra hamurun üzerini sarın. Hamurunuz hazır olduktan sonra avuç içi boyutunda parçalar koparın ve kenara alın.
LAHMACUNUN İÇİNİN HAZIRLANIŞI
Soğanları birkaç parçaya bölün ve robottan geçirin. Domateslerin kabuklarını soyun ve onları da robottan geçirin. Robottan geçirdiğiniz bu karışımı bir kaba alın. Maydanozu ince ince kıyın ve kaba ekleyin. Domates ve biber salçalarını kaba ekleyin.
Kaba son olarak baharatlarınızı ekleyin ve iyice karıştırın. Düz bir zemine biraz un serpin ve hazırladığınız hamur parçalarını bir merdane yardımı ile açın. Bir köşede hazırladığınız lahmacun içini hamurun iç kısımlarına nazikçe yayın.
Fırınınızı önceden 230 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Lahmacunlarınızı bir yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin ve tepsinizi önceden ısıttığınız fırının içine koyun. Ortalama olarak 10 dakika sonra lahmacununuz hazır demektir. Lahmacununuz hazır olunca diğer lahmacunu fırına atın. Afiyet olsun...
KAZANDİBİ
Kazandibi malzemeler
7 su bardağı süt
3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 çay kaşığı tarçın
Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.