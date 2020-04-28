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    • 28.04.2020 15:36
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    • 28.04.2020 15:41
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    nedir? 2 kıtalık! Atatürk sözleri

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan için az bir zaman kaldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu şanlı gün yaklaşırken de merak edilerek araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs gününe özel Atatürk sözleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın anlam ve önemini merak edenler için de bilgileri derledik.

    19 Mayıs nedir? 19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık! Atatürk sözleri

    Ülkemizde her yıl etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs, bu yıl okullarda kutlanamayacak. Corona virüs salgınından dolayı okullar tatil edildi ve herkes kendini evde karantinaya alarak salgının önüne geçmeye çalışıyor. 19 Mayıs gününe az bir zaman kala kutlamalar yapılamayacak olsa da 19 Mayıs şiirleri ve Atatürk'ün sözleri sosyal medyadan paylaşılmak üzere internette sıkça araştırılmaya başlandı.

    19 MAYIS ŞİİRLERİ

    19 MAYIS
    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik bayramı var!
    Bugün Samsun ufkundan
    Yeni bir güneş doğar.

    Karanlığa gömülmüş,
    Vatana nur oldu O,
    Yas bağlayan ruhlara,
    Yüreklere doldu O...

    O bir yaman volkandı,
    Başbuğdu, kahramandı...
    Bugünü kuran odur,
    Yurdu kurtaran odur.

    Bugün 19 Mayıs
    Gençlik bayramı var!
    Bugün Samsun ufkundan
    Yeni bir güneş doğar.
    İ.Hakkı TALAS

    BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A

    Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
    Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
    Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
    Selam durdu tayfası.

    Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
    Bir duman
    Duman değildi bu
    Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

    Samsun limanına bu gemiden atılan
    Demir değil
    Sarılan anayurda
    Kemal Paşanın kollarıydı.

    Selam vererek Anadolu çocuklarına
    Çıkarken yüce komutan
    Karadeniz'in halini görmeliydi.

    Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
    Kalktı takalar,
    İzin verseydi Kemal Paşa
    Ardından gürleyip giderlerdi
    Erzurum'a kadar
    Cahit KÜLEBİ

    Samsun'da o gün doğdu
    Türk'ün eşsiz güneşi,
    Arasalar bulunmaz
    Dünyada onun eşi.

    Bütün yurt inliyordu,
    Vatan gidiyor diye.
    O sanki Türk yurduna
    Gökten geldi hediye.

    Samsun, Sivas demedi
    Bütün yurdu dolaştı,
    Türk'ün bu öz evlâdı
    Vatanla kucaklaştı.

    Bin dokuz yüz on dokuz
    Türk'ün temel taşıdır.
    Ardından gelen savaş
    İstiklâl Savaşı'dır.

    Temiz Türk gençliğine
    Armağan olsun diye
    Bu büyük ve şanlı gün
    Bırakıldı hediye.
    Ramazan Gökalp ARKIN

    19 MAYIS ANLAM VE ÖNEMİ

    Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
    19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

    Tarihçe
    20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adını almıştır.
    Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.
    Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Mili Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nce okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.
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