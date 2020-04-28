ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı