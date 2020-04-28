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    • 28.04.2020 09:50
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    Ceza kesilen modifiye araç sürücüsünden pes dedirten açıklama: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem

    Son dakika haberi... 'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, otomobilinin teknik özelliklerinde değişiklik yapan 'e bin TL ceza kesti. Seymen, polis ekiplerine "Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem" dedi.

    10 bin lira da yazsanız vazgeçmem

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İnegöl ilçesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen 'e bin lira para cezası uygulandı. 1 hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobilin trafikten men edilecek.

    '10 BİN TL CEZA YESEM VAZGEÇMEM, BENİM ZEVKİM BU'
    Ceza işlemi uygulanan Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, " merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.

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