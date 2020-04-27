Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde TSK'ya ait üs bölgesine, önceki gün PKK'lı teröristler tarafından havanla taciz atışı yapıldı. Kalleş saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce (30) şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Şırnak'tan geçici olarak Irak'ın kuzeyine görevlendirilen İnce, dün memleketi Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende kahraman askerin ailesi ile çok sayıda vatandaş vardı.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin, ayağından ameliyatlı babası Ali İnce, törene sedyeyle katıldı. Şehidin annesi Meryem ve babası Ali İnce, oğullarının fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılıp ağladı.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin, ayağından ameliyatlı babası Ali İnce, törene sedyeyle katıldı. Şehidin annesi Meryem ve babası Ali İnce, oğullarının fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılıp ağladı.