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    • Yaşam
    • 27.04.2020 Gazete
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    Şehit Ahmet İnce Hatay'ın 'nde uğurlandı

    ’lı teröristlerin kalleş saldırısında şehit olan dün cennete uğurlandı. Kahraman askerin babası cenaze törenine sedyeyle katıldı.

    Baba acı
    Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'ya ait üs bölgesine, önceki gün 'lı teröristler tarafından havanla taciz atışı yapıldı. Kalleş saldırıda (30) şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 'tan geçici olarak 'ın kuzeyine görevlendirilen İnce, dün memleketi Hatay'ın 'nde uğurlandı. Törende kahraman askerin ailesi ile çok sayıda vatandaş vardı.



    Bekar olduğu öğrenilen şehidin, ayağından ameliyatlı babası , törene sedyeyle katıldı. Şehidin annesi Meryem ve babası Ali İnce, oğullarının fotoğrafına ve Türk bayrağına sarılıp ağladı.

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