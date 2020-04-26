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    • Yaşam
    • 26.04.2020 Gazete
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    Küçük Zeynep’e sürprizi

    'te , yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki 'a nde pastayla sürpriz yaptı.

    Küçük Zeynep’e doğum günü sürprizi
    'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip Coronavirüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 3 yaşındaki 'a nde pastayla sürpriz yaptı. Şehir dışında bulunan baba Cihan Yavuz'un Yenice ilçesindeki kızının doğum gününü kutlamak istediğini belirtmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti. Görevliler, doğum günü pastasını alarak Şirin köyünde annesiyle yaşayan Zeynep'in evine gitti. Kapıda ekibi pastayla gören çocuk, mutluluk yaşadı. Mumları üfleyen ve görevlilere teşekkür eden Zeynep Yavuz'a çeşitli hediyeler de verildi.
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