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    • 26.04.2020 07:05
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    • 26.04.2020 07:05
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    'da feci : 3 yaralı

    'un Sungurlu ilçesinde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü M.D. ile aynı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırılarak tedavi altına alınırken, yla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum'da feci kaza: 3 yaralı

    'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

    Kaza, Budaközü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 19 EB 666 plakalı araç ile Çorum'dan istikametine seyir halinde olan 19 EK 640 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü M.D. ile aynı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

    Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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