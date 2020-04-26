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    • 26.04.2020 07:17
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    | Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 26 Nisan 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, 'nun doğusu ile , , , Erzincan, , Baman ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Meteorolojiden 7 il için kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Artvin, Erzincan, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 6°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL 7°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ 7°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ 9°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 12°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR 13°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA 8°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA 9°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ile Adana'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 13°C, 24°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 13°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY 11°C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA 2°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Doğusu bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 3°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ÇANKIRI 1°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 3°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA 5°C, 21°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 0°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    DÜZCE 4°C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KASTAMONU 0°C, 19°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 8°C, 18°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Doğuu Karadeniz ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 4°C, 24°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    SAMSUN 5°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    TOKAT 3°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 9°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 2°C, 12°C
    Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

    KARS 1°C, 9°C
    Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

    MALATYA 6°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 4°C, 12°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 8°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MARDİN 8°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİİRT 7°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA 10°C, 26°C
    Parçalı bulutlu
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