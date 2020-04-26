Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Artvin, Erzincan, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ile Adana'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY 11°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Doğusu bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Doğuu Karadeniz ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 12°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
KARS 1°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu