DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 12°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

KARS 1°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı