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    • Yaşam
    • 24.04.2020 18:09
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    • 24.04.2020 18:16
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    tedbirleri kapsamında a 2 saat kala yapımına son verildi

    tarafından 81 il valiliğine gönderilen tedbirleri genelgesi kapsamında fırıncılar, a 2 saat kala yapımına son verdi. İftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.

    Üretim durdu satış devam ediyor

    tarafından 81 il valiliğine gönderilen tedbirleri genelgesi kapsamında fırıncılar, a 2 saat kala yapımına son verdi.

    Ramazan ayının ilk iftarı için fırınlarda yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hijyen kurallarına özen gösterilirken, fırıncılar da pideleri maske ve eldiven kullanarak hazırladı.

    Vatandaşlar ise fırınların önünde "sosyal mesafe" kuralına dikkat ederek bekledi ve tek tek içeri girip alışveriş yaptı.

    SATIŞ VE DİĞER HAZIRLIK İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLECEK
    İçişleri Bakanlığının ramazan genelgesine göre, pide kuyruklarının oluşmaması için fırınlar iftardan 2 saat önce pide yapımını sonlandırdı. Bu kapsamda, Ankara'daki ilk iftarın yapılacağı 19.43'ten 2 saat önce 17.43 itibarıyla pide üretimine son verildi.

    İftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.

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