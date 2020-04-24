Tükürük yutmak oruç bozar mı? Orucu bozan şeyler hangileri? Oruç ibadetinin başlamasıyla birlikte tükürük yutmak oruç bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Orucun hangi hallerde bozulup bozulmayacağına ilişkin birçok konuda arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bunlardan birisi de tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığı oldu. İşte, tükürük yutmak oruç bozar mı sorusunun yanıtı!

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Balgam eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.

Öte yandan balgam ağıza gelir ve istemeden yutulursa yine oruç tutan kişi açısından bir sıkıntısı bulunmuyor. Ancak balgam ağıza geldikten sonra bilinçli bir şekilde geri yutmak oruca zarar verebilir bu durumdan sakınılması daha uygun olur.

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük balgama göre zararsız ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor.