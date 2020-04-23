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    • Yaşam
    • 23.04.2020 Gazete
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    Uludağ’dan gelen kaynak suyu çin kilometrelerce kuyruk oluştu

    Coronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve öncesi 'da binlerce kişi, Uludağ'dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

    'Su'yunu çıkardılar!
    Coronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve öncesi 'da binlerce kişi, Uludağ'dan gelen kaynak suyundan alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.



    Bursalılar Hamamlıkızık'taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor. İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2.5 lira karşılığında dolduruluyor.
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