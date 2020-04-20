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    • 20.04.2020 09:01
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    Koronavirüslüleri saklayan Van hakkında soruşturma

    Van'ın koronavirüslü kişileri söylemeyerek virüsün yayılmasına neden olmuştu. , görevi ihmal gerekçesi ile görevden alınan Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında “Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı bilgiler vermesi sebebiyle 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olmak” iddiasıyla soruşturma başlattı.

    Koronalıları saklamıştı! Soruşturma açıldı!

    , 44 kişinin korona virüsüne yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattı

    'dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı , mahallede korona virüsü testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine görevinden alınmıştı.

    900 kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi'nde dün itibariyle korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    Basında yer alan haberler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, görevi ihmal gerekçesi ile görevden alınan Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı bilgiler vermesi sebebiyle 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.

    Haberler Yaşam Koronavirüslüleri saklayan Van Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında soruşturma
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