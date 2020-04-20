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    • 20.04.2020 08:41
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    20 Nisan | 'den son dakika sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

    Son dakika haberi... nu merak eden vatandaşlarımıza beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada birçok ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış olacak? , ve 'de hava lu mu? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 20 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu raporu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 18°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu



    EGE

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    HATAY °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, öğleden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 24°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA °C, 25°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    DÜZCE °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 18°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 28°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 19°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 28°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 20°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 12°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 16°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 25°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu

    VAN °C, 15°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı zamanla bölgenin doğusu çok bulutlu, öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 25°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MARDİN °C, 22°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 21°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 30°C

    Parçalı bulutlu
    Haberler Yaşam 20 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
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