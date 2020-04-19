İstanbul'da yaşayan Semine Eylence, iddialara göre 14 Nisan 2020'de işe gitmek için evden çıktı. Ancak yolda yürürken eski eşi karşısına çıktı. Bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra eski kocasının elinden kurtulan genç kadın, polisi aradı. "Eski eşim Beni kulübe gibi bir yere götürdü orada beni rehin tuttu. Saat 7'den 11'e kadar beni dövdü" ifadelerini kullandı.
Son olarak eski eşine yardım eden şoför hakkında da suç duyurusunda bulunan Eylence çektiği bir videoda, "Eski eşim, mermi doldurdu, bıçak çekti seni öldüreceğim diye. Şoföre de çok yalvardım yardım etmedi.
Recep Y.
Son olarak eski eşine yardım eden şoför hakkında da suç duyurusunda bulunan Eylence çektiği bir videoda, "Eski eşim, mermi doldurdu, bıçak çekti seni öldüreceğim diye. Şoföre de çok yalvardım yardım etmedi.
Recep Y.