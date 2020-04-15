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    • Yaşam
    • 16.04.2020 00:48
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    • 16.04.2020 00:48
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    'de resepsiyon görevlisi kadın silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü

    'de bir kişi resepsiyon görevlisi kadını silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü. S.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Rize'de vahşet: Önce kurşunladı sonra bıçakladı

    'de bir kişi resepsiyon görevlisi kadını silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

    Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesindeki Sabancı Öğretmenevi'ne gelen S.D. resepsiyonda görevli Gamze P. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

    S.D, kadına silahla ateş ettikten sonra da bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gamze P'nin başında bekleyen S.D, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Gamze P'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Rize Kurumuna kaldırıldı.

    S.D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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