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    • 16.04.2020 06:50
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    | Meteorolojiden 3 ile kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde 15 Nisan Çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının azalacağı bazı bölgelerde ise rüzgarın etkili olacağı duyuruldu. Peki , ve 'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte, 16 Nisan Perşembe il il hava durumu raporu.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

    MARMARA
    Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 1°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 6°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 1°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 7°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 8°C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ 13°C, 21°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR 11°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MANİSA 9°C, 20°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 11°C, 24°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

    ANTALYA 14°C, 23°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 24°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

    ISPARTA 6°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu yarın sabah (Perşembe) saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 9°C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 7°C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 5°C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİVAS 8°C, 15°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 3°C, 13°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    DÜZCE 6°C, 15°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU 4°C, 15°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 6°C, 11°C
    Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜMÜŞHANE 6°C, 12°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    SAMSUN 8°C, 11°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    TOKAT 8°C, 13°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON 10°C, 11°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısı ile yarın (Perşembe) Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 4°C, 12°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    KARS 2°C, 10°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu

    MALATYA 8°C, 21°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    VAN 2°C, 14°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 8°C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

    GAZİANTEP 8°C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

    SİİRT 11°C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

    ŞANLIURFA 11°C, 24°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu
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