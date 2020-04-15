Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte, 16 Nisan Perşembe il il hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yağmur ve yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ISPARTA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın sabah (Perşembe) saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 6°C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SAMSUN 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey ve batısı ile yarın (Perşembe) Hakkari ve Şırnak dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KARS 2°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu
MALATYA 8°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİİRT 11°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu