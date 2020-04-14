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    • 14.04.2020 21:12
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    • 14.04.2020 21:12
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    Son dakika: seferlerine fırtına engeli

    ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan A.Ş.,  Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle 'ya yapılması planlanan tüm  seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Feribot seferlerine fırtına engeli

    Çanakkale'nin Denizi'ndeki ilçesine yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.

    ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan A.Ş., Kuzey 'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    Öte yandan Çanakkale- Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan, Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.

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