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    • Yaşam
    • 12.04.2020 13:54
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    • 12.04.2020 14:02
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    86 yaşında ü yenmişti! 'tan acı haber geldi

    Sakarya'da le mücadeleyi kazanarak hastalığı yenen ancak taburcu olduğu gün evinde beyin kanaması geçiren 86 yaşındaki hayatını kaybetti.

    Koronavirüsü yenmişti! Acı haber geldi

    Sakarya'da tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart'ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi.

    Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

    Işık'ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık'ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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