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86 yaşında ü yendi! Beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da umreden gelen oğlu ve gelininden kapan 86 yaşındaki Resmi Işık, hastalığı yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Evine giden talihsiz kadın beyin kanaması geçirerek yeniden yoğun bakıma alındı.

  • Yaşam
  • 06.04.2020 11:57
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 12:04
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86 yaşında koronavirüsü yendi! Beyin kanaması geçirdi

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki , ü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Işık'a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.



Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden koronavirüs kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. Evine giden Resmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık'a şifalar diledi. Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.

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