Güzel hareket!

Isparta'da Gürkan Kaytanlıoğlu, Coronavirüs'e karşı farkındalık etkinliğine imza attı. Üzerinde 'Sosyal Mesafeyi Koruyalım' yazısı taşıyan genç adam, ilk olarak Kaymakam Adem Çelik'i, ardından Belediye Başkanı Veli Gök'ü ziyaret etti. Daha sonra da cadde, sokak ve bankamatik önlerinde dolaştı. Vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.
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