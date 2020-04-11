Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Güzel hareket!

    Isparta'da Gürkan Kaytanlıoğlu, Coronavirüs'e karşı farkındalık etkinliğine imza attı. Üzerinde 'Sosyal Mesafeyi Koruyalım' yazısı taşıyan genç adam, ilk olarak Kaymakam Adem Çelik'i, ardından Belediye Başkanı Veli Gök'ü ziyaret etti.

    Güzel hareket!
    Isparta'da Gürkan Kaytanlıoğlu, Coronavirüs'e karşı farkındalık etkinliğine imza attı. Üzerinde 'Sosyal Mesafeyi Koruyalım' yazısı taşıyan genç adam, ilk olarak Kaymakam Adem Çelik'i, ardından Belediye Başkanı Veli Gök'ü ziyaret etti. Daha sonra da cadde, sokak ve bankamatik önlerinde dolaştı. Vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Yaşam Güzel hareket!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri