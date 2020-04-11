Virüssavar atom çorbası

Eskişehir'de Corona ile mücadele döneminde halkın çoğunluğu yaşamlarını evlerinde sürdürürken, gününün bir bölümünü evinin mutfak bölümünde eşine yardım ederek geçiren emekli öğretmen Ali Aksoy, 16 çeşit gıda malzemesi kullanarak 'Corona savar atom çorbası' hazırladı. Aksoy şunları söyledi: "Tüm erkeklere 'Evde kal, yemek yap' 'eşine yardımcı ol' diyorum. Evimin mutfağında yemekler yaparak 'Evde kal' çağrısına destek veriyorum"dedi.
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