Virüssavar atom çorbası

skişehir'de

Corona ile mücadele döneminde halkın çoğunluğu yaşamlarını evlerinde sürdürürken, gününün bir bölümünü evinin mutfak bölümünde eşine yardım ederek geçiren emekli öğretmen, 16 çeşit gıda malzemesi kullanarakhazırladı. Aksoy şunları söyledi: "Tüm erkeklere 'Evde kal, yemek yap' 'eşine yardımcı ol' diyorum. Evimin mutfağında yemekler yaparak 'Evde kal' çağrısına destek veriyorum"dedi.