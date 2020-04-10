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    • 10.04.2020 08:59
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    Son dakika: 'da Köyü ya alındı!

    ’nun Bozkurt ilçesinde Köyü koronavirüs nedeniyle ya alındı. Alınan karantina kararında, “Kızılcaelma köyümüzde birden fazla vatandaşımızda korona virüs (Kovid-19) bulgusuna rastlanması, köyde oturan vatandaşların ikazlara riayet etmedeki isteksizliği, ilgili kişilerin beyanındaki çelişkilerden dolayı olası bir yayılmayı engellemek için köyün tamamının 14 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verildi” denildi.

    Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı!

    'nun Bozkurt ilçesinde bir köy daha ya alındı.

    Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bozkurt ilçesine bağlı Köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

    Alınan karantina kararında, "Kızılcaelma köyümüzde birden fazla vatandaşımızda korona virüs (Kovid-19) bulgusuna rastlanması, köyde oturan vatandaşların ikazlara riayet etmedeki isteksizliği, ilgili kişilerin beyanındaki çelişkilerden dolayı olası bir yayılmayı engellemek için köyün tamamının 14 gün süre ile karantinaya alınmasına karar verildi" denildi.

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