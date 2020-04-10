10 Nisan Polis Haftası mesajları! En güzel anlamlı Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri…

10 Nisan Polis Haftası mesajları! Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Her gün vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışan polislerimiz için bu hafta özel bir hafta. Polis Haftası'nda polislere kutlama mesajları gönderiliyor. Haberimizden en güzel ve anlamlı Polis Haftası mesajlarına ulaşabilir ve bu mesajları WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz.
POLİS HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI
Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -Mustafa KemaI Atatürk
Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum.
Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.
Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.
10 Nisan, "Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 175. yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar, dilerim.
Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...
POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ
Kahraman Polis
Varlığın ülkeme güven veriyor
Asayiş seninle berkemal polis
Kavgalar bitiyor huzur geliyor
Adalet elçisi kahraman polis
Kanunun yolunda çalışır gider
Bıkmadan zamanla yarışır gider
Gündüzü geceye karışır gider
Adalet elçisi kahraman polis
Öyle zor şartlarda görev başında
Bir sıcaklık arar çoğu aşında
Kimi şehit olur çok genç yaşında
Adalet elçisi kahraman polis
Kimine azrail kimine hızır
Kim imdat istese yardıma hazır
Masuma hamidir suçluya nazır
Adalet elçisi kahraman polis
Her türlü olaya korkmadan koşar
En büyük engeli anında aşar
Vatanın milletin aşkıyla yaşar
Adalet elçisi kahraman polis
Dert olur acımız ağrımız size
Bizim de açıktır bağrımız size
Hep aynı ilkeye çağrımız size
Adalet elçisi kahraman polis
Yetmiyor övmeye kalemle kağıt
Olmasın adına dillerde ağıt
Sen de mutlu yaşa yasını dağıt
Adalet elçisi kahraman polis. (Muammer Baydere)
Polis
Eline gülün dikeni batmazsa,
Sen gülün kokusunu alamazsın.
İçinde polis sevgisi yatmazsa,
Sen polis sevgisini bilemezsin.
Mafyalar gelip paranı almadan,
Hırsız evdeki malını çalmadan,
Sokak kavgasında canın yanmadan,
Polisin kıymetini bilemezsin.
Hayat bu yaşanır kirli karalı,
Bazı olayda çıkmadan zararlı,
Bir kazada kurtulmadan yaralı,
Polisin kıymetini bilemezsin.
Polistir sokaklarda çile çeken,
Haksızlığa karşı çıkıp hak eken,
Bu vatan için şehit olup ölen,
Şehitleri görmeden bilemezsin. (Hikmet Ağa)
POLİS TEŞKİLATI TARİHÇESİ
Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.
Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.
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