10 Nisan Polis Haftası mesajları! En güzel anlamlı Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri…

10 Nisan Polis Haftası mesajları! Polis Haftası sözleri, mesajları, şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. Her gün vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışan polislerimiz için bu hafta özel bir hafta. Polis Haftası'nda polislere kutlama mesajları gönderiliyor. Haberimizden en güzel ve anlamlı Polis Haftası mesajlarına ulaşabilir ve bu mesajları WhatsApp veya sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

POLİS HAFTASI KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -Mustafa KemaI Atatürk

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.