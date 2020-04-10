İstanbul Esenler'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi'ne yayaların girmesi de 15 günlüğüne yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, meydan ve caddenin girişçıkışlarını bariyerlerle kapattı. İstanbul Esenler'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi'ne yayaların girmesi de 15 günlüğüne yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, meydan ve caddenin girişçıkışlarını bariyerlerle kapattı.
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