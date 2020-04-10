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    • Yaşam
    • 10.04.2020 Gazete
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    'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında 2 cadde kapatıldı

    'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan ile 'ne yayaların girmesi de 15 günlüğüne yasaklandı. ve zabıta ekipleri, meydan ve caddenin girişçıkışlarını bariyerlerle kapattı.

    2 cadde kapatıldı
    İstanbul Esenler'de Coronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan ile 'ne yayaların girmesi de 15 günlüğüne yasaklandı. ve zabıta ekipleri, meydan ve caddenin girişçıkışlarını bariyerlerle kapattı.

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