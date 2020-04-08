Sağlık Bakanlığı “Corona” aplikasyonu nedir? Corona aplikasyonu nasıl indirilir?

BAKAN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir APLİKASYON geliştirdik. Evde izolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edeceğiz. İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak. Sistem bir iki gün içinde devreye girecek." ifadelerini kullandı.

Koca, dünkü basın toplantısında şunları söylemişti:

"Taramayı yoğun yaptığımız dönemde vaka sayısında oran bazlı düşüş oluyor. Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK'nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi.