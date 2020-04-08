Sağlık Bakanlığı Corona aplikasyonu nedir? Corona aplikasyonu nasıl indirilir? Corona virüsü hastalarının takibi için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni uygulamayla Corona hastalarının takibi yapılacak ve hastayla temas öyküsü olan kişiler için de kullanımı zorunlu olacak. Böylelikle hastaların nerede olduğu, evden çıkıp çıkmadığı takip edilebilecek. Peki, Corona aplikasyonu nasıl indirilir? İşte, her hastanın telefonuna indireceği Corona aplikasyonu hakkında merak edilenler!
BAKAN KOCA DUYURDU!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir APLİKASYON geliştirdik. Evde izolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edeceğiz. İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak. Sistem bir iki gün içinde devreye girecek." ifadelerini kullandı.
Koca, dünkü basın toplantısında şunları söylemişti:
"Taramayı yoğun yaptığımız dönemde vaka sayısında oran bazlı düşüş oluyor. Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK'nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi.
Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Evde izole olmasını hatırlatan bir sistemden bahsediyorum. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. Herkes kurallara uysun, emin olun bu hasarı en aza indireceğiz"
CORONA APLİKASYONU NASIL İNDİRİLİR?
Henüz resmi bir Corona aplikasyonu vatandaşlara sunulmadı. Sağlık Bakanlığı onaylı resmi aplikasyon çıktığında haberimizden indirme yollarına ulaşabilirsiniz.
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