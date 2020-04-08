Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 21 Mart'ta yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

Dükkanların kapatılmasının ardından birçok ilde berberler yasak olmasına rağmen ev, iş yeri, depo gibi yerlerde tıraş yapmaya devam ediyor.

OTO SANAYİDE KAÇAK TIRAŞ OPERASYONU

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerden biri de kaçak tıraş gerçeğini gözler önüne serdi. Polis ekipleri oto sanayide bulunan bir dükkana baskın düzenledi. Baskında bir kişinin tıraş olduğu görüntülenirken, ekiplerin "kaçak tıraş baskını" sosyal medyada gündem oldu.