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    • Yaşam
    • 08.04.2020 14:42
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    • 08.04.2020 14:42
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    Oto sanayide ! Sosyal medyada gündem oldu

    21 Mart'ta yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte yurt genelinde berber ve kuaför gibi dükkanlar kapatıldı. Dükkanı kapatılan berberler ise çareyi ev, iş yeri, depo gibi yerlerde tıraş yapmakta buldu. Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda oto sanayiye polis ekipleri tarafından düzenlendiği görüldü.

    Oto sanayide kaçak tıraş operasyonu

    Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 21 Mart'ta yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

    Dükkanların kapatılmasının ardından birçok ilde berberler yasak olmasına rağmen ev, iş yeri, depo gibi yerlerde tıraş yapmaya devam ediyor.

    OTO SANAYİDE KAÇAK TIRAŞ OPERASYONU
    Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerden biri de kaçak tıraş gerçeğini gözler önüne serdi. Polis ekipleri oto sanayide bulunan bir dükkana baskın düzenledi. Baskında bir kişinin tıraş olduğu görüntülenirken, ekiplerin "kaçak tıraş baskını" sosyal medyada gündem oldu.

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