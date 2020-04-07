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    • 07.04.2020 18:55
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    Son dakika: feribot seferleri nedeniyle iptal edildi

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyinde etkili nedeniyle yarın 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

    Feribot seferlerine fırtına engelli

    'nin kuzeyinde etkili nedeniyle yarın 'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

    Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.

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