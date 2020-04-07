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    • Yaşam
    • 07.04.2020 18:07
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    • 07.04.2020 18:07
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    'da karantinaya alındı!

    'da, merkeze bağlı nde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin testleri pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

    Bir köy daha karantinaya alındı!

    'da, aynı aileden 2 kişinin testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları karantinaya alındı

    Merkeze bağlı Işıklı köyünde yaşayan aynı aileden 2 kişi, geçen cumartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. İkilinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. İsimleri açıklanmayan 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Bu gelişme üzerine başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 2 koronavirüs hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 14 gün süreyle karantina uygulanacak olan köye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

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