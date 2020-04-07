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    • 07.04.2020 12:15
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    • 07.04.2020 12:24
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    'taki in şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

    Son dakika haberi... İstanbul'da koranavirüs salgını nedeniyle "Evde kal" çağrılarına uyduğunu düşündükleri 'den haber alamayınca polisten yardım isteyen arkadaşları bir i ortaya çıkardı. İhbar üzerine harekete geçen polis 'taki rezidans daireye girdiğinde Ahmet Rençber'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Cinayet şüphelisi tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

    Tuvalet penceresinden kaçarken yakalandı

    'in katil zanlısı Emrullah U. kısa sürede polis tarafından Ümraniye'de yakalandı. Şüphelinin baskın yapılan evden tuvalet penceresinden kaçmaya çalışması ve ardından yakalanması polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli Emrullah U. , i eski bir husumet nedeniyle işlediğini söyledi. Şüphelinin olaydan sonra denize attığı olayda kullandığı tabanca ve maktule ait cep telefonları ile bazı eşyaları deniz polisi dalgıçları tarafından çıkarıldı.

    HABER ALAMAYINCA POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER
    İstanbul'da polise başvuran bir kişi Koranavirüs salgını nedeniyle eve kapandığını düşündüğü arkadaşından bir süredir haber alamadığını cep telefonlarının da kapalı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ihbarcıyla birlikte , Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Şehitler caddesinde bulunan rezidans daireye girdiğinde, Ahmet Rençber adlı kişinin tabancayla vurularak öldürülmüş bir halde buldu.

    KATİLİYLE BİRLİKTE SONBULUNDU
    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada rezidansın güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler Ahmet Rençber'in son olarak bir arkadaşı ile birlikte dairesine çıkmak üzere asansöre binerken görüntüledi. Görüntülerde Ahmet Rençber'in yanında bulunan kişinin bir süre sonra tek başına binadan ayrıldığı görüldü.

    ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI
    Bunun üzerine başlatılan çalışmada Ahmet Rençber'in son olarak görüldüğü kişinin kimliği tespit edildi. Ahmet Rençber'in eksi arkadaşı olduğu belirlenen şüphelinin isminin Emrullah U. olduğu ayrıca Erwan B. ismiyle Fransız vatandaşlığı da bulunduğu ortaya çıktı.

    TUVALET PENCERESINDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
    Polis bu kişinin izini Ümraniye'de buldu. Bir arkadaşının yanında saklanan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Baskın sırasında banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçarak kurtulmaya çalışan Emrullah U. polis ekipleri tarafından bulunarak dışarı çıkarıldı ve gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde banyo penceresinden çıkarak apartman boşluğundan kaçmaya çalışan Emrullah U. yakalanıyor ve eve geri sokuluyor. Şüphelinin olay sırasında oldukça şaşkın olduğu görülüyor. Öte yandan şüpheliyi evinde saklayan Mehmet İ. de gözaltına alındı

    POLİS DALGINÇLAR SİLAHI DENİZDEN ÇIKARDI
    Polis ekipleri olayda kullanılan silahın ve ölen Ahmet Rençber'e ait cep telefonlarının Emrullah U. tarafından Üsküdar sahilde denize atıldığını belirledi. Bunun üzerine Deniz polisi dalgıçları tarafından başlatılan aramada silah ve cep telefonları denizden çıkarıldı.

    TUTUKLANDI
    Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Emrullah U., arkadaşı olan Ahmet Rençber'i aralarındaki eski bir husumet nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliyle birlikte aynı evde gözaltına alınan Mehmet İ. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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