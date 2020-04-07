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    • 07.04.2020 12:17
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    • 07.04.2020 12:17
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    'de kan donduran olay! 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü

    Merkezefendi'de yaşayan N.K. isimli kadın 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerini arayan kadın teslim oldu.

    Kan donduran olay! Çocuğunu boğarak öldürdü

    'nin Merkezefendi ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdüğünü belirten kadın, polisi çağırıp teslim oldu.

    Alınan bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan N.K, sabaha karşı Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 1. katındaki evinde, 4 yaşındaki A.Ş.K. isimli oğlunu boğarak öldürdü.

    Polisi arayan kadın, gelen ekiplere teslim oldu.

    N.K'nin eşinin, görevi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi.

    A.Ş.K'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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