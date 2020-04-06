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'da lerin yerini ayılar aldı

'nin en modern kayak tesislerine sahip , virüs tedbirleri kapsamında e kapatılınca dağın gerçek sahipleri ortaya çıktı. Sessizliğe bürünen oteller bölgesinde lerin yerini ayılar aldı.

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Mekanın sahibi geri geldi
Türkiye'nin en modern kayak tesislerine sahip , virüs tedbirleri kapsamında e kapatılınca dağın gerçek sahipleri ortaya çıktı. Sessizliğe bürünen oteller bölgesinde lerin yerini ayılar aldı. Bir zamanlar yaşadıkları topraklara geri dönen ayılar, oteller bölgesinde çöpleri karıştırdı. Bir otelin işletmecisi tarafından telefonla çekilen görüntülerde vahşi ayıların bir zamanlar araç park edecek yer bulunamayan caddede koştuğu görüldü.

TUNA ÇAM

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