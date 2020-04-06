Türkiye'nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ, virüs tedbirleri kapsamında turizme kapatılınca dağın gerçek sahipleri ortaya çıktı. Sessizliğe bürünen oteller bölgesinde turistlerin yerini ayılar aldı. Bir zamanlar yaşadıkları topraklara geri dönen ayılar, oteller bölgesinde çöpleri karıştırdı. Bir otelin işletmecisi tarafından telefonla çekilen görüntülerde vahşi ayıların bir zamanlar araç park edecek yer bulunamayan caddede koştuğu görüldü.
TUNA ÇAM
TUNA ÇAM
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