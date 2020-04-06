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ye uçan otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi! Yer:

haberi... ''nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ye uçtu. Otomobilin üzerine çıkan sürücüyü, itfaiye ekipleri zodyak botla kurtardı.

  • Yaşam
  • 06.04.2020 11:57
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 11:59
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Kurtarılmayı bekledi! Yer: Antalya
, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Konyaaltı'ndaki iş yerine gitmek üzere 07 FYH 50 plakalı aracıyla yola çıkan , yağış nedeniye kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Yaya kaldırımına çıkan otomobil, takla atarak ye uçtu. Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi.



İhbar üzerine bölgeye gelen 'ne ait itfaiye ekipleri, zodyak botlla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.



Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.

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