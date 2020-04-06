Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı İlçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Konyaaltı'ndaki iş yerine gitmek üzere 07 FYH 50 plakalı aracıyla yola çıkan Murat Sezer, yağış nedeniye kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yaya kaldırımına çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu. Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, zodyak botlla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.
Yaya kaldırımına çıkan otomobil, takla atarak dereye uçtu. Sezer, suya gömülen otomobilin üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, zodyak botlla sürücü Murat Sezer'i kurtardı. Sezer, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Suya gömülen otomobil ise vinçle çıkarıldı.
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