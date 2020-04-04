Bugünkü
Takvim

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' alarm! kapıda

Son dakika haberi... 'nde yarın sabah saatlerinden itibaren ve yer yer kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

  • Yaşam
  • 04.04.2020 13:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 14:00
ABONE OL
İstanbul için 'turuncu' alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbiri olunmalıdır." denildi.



MARMARA'DA FIRTINA
'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' alarm! Fırtına kapıda
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri