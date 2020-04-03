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Son dakika: virüsten ölen 'ın la dünyaya gelen bebeği de kurtarılamadı

Son dakika haberi... ’de, virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'ın (39) tedavisi sırasında la dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti.

  • Yaşam
  • 03.04.2020 12:19
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 12:23
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Koronadan hayatını kaybetmişti! Kahreden gelişme...
Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba , "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kartepe ilçesinde yaşayan Betül ve Recep Aydın çifti, virüs testleri pozitif çıkınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 8 aylık hamile olan doğuma alındı. Kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın sezaryenle doğum yaptı. Bebek kuvözle sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede tedaviye alındı.



Betül Aydın, pazartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Aydın, Kartepe Nusretiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. a bağlı olarak rahatsızlıkları bulunan bebek de dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın'ın bebeği de bugün Nusretiye Mezarlığı'nda annesinin yanında toprağa verilecek.




Hastalığı yenerek evinde karantinaya alınan Recep Aydın ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Recep Aydın eşinin ölümünden bir gün sonra, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı, malum korona. Bu yüzden herkesten isteğim var. Hakkınızı helal edin" dedi.
Aydın, bir başka paylaşımında ise "Allaha şükürler olsun şükür. Şükür Allah'ım sana, şükürler olsun. Bugün taburcu oluyorum. İyi oldum. Bu virüsten kurtuldum. Çok şükür, çok şükür" ifadelerini kullandı.

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