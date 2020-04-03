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Harekete geçildi! Karantina firarileri o listeye eklendi

Türkiye genelinde salgınına karşı alınan önlemler arttırılırken, evde 14 günlük karantina sürecine uymadığı ve hastaneden kaçtığı tespit edilen kişiler hakkında "arama kararı" çıkarılacak. Bu kişiler suçluların bulunduğu "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek.

  • Yaşam
  • 03.04.2020 13:36
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 13:36
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Karantina firarileri o listeye eklendi

Evinde14 günlük karantina uygulamasına uymayan, karantina altına alındığı yurttan veya tedavi amaçlı götürüldüğü hastaneden kaçan kişiler hakkında risk teşkil etmek, salgın hastalık yaymaktan haklarında arama kararı çıkarılacak. Cumhuriyet savcılığı ile mülki idare amirinin talimatının ardından bu kişiler suçluların bulunduğu "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek.

"Aranıyor" olarak kişisel bilgileri girilen karantina firarileri, 81 ilde yapılan kontrollerde yakalandıkları an gözaltına alınarak haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan haklarında işlem yapılacak. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında da haklarında aranıyor kaydı çıkacak. Söz konusu kişiler otellerde kaldıklarında da bilgileri anında kolluk birimlerine düşecek ve gerekli gözaltı işlemi yapılacak.

İLK KAYIT İSTANBUL'DAN
"Aranan" listesine ilk giren ise Ümraniye'den S. Ş. oldu. Suç detayı bölümünde kodu "11.." şeklinde numaralandırılırken, suçu "salgın hastalık", durumu "aranıyor" olarak listeye girdi.

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