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| den Marmara ve Karadeniz için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli fırtına beklendiği duyurulurken, havanın önümüzdeki 3-4 gün daha soğuk olacağı bildirildi. İşte hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 03.04.2020 16:11
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 16:14
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Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için son dakika uyarısı

Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marmara Denizi ile Batı Karadeniz'de rüzgarın; Pazar günü (05.04.2002) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü (07.04.2020) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.


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