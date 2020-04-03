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'nın Konyaaltı ilçesinde "Koronalıyım" diyip polise tüküren kişi tutuklandı

'nın Konyaaltı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.

  • Yaşam
  • 03.04.2020 23:10
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 23:38
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Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.

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