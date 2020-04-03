Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.