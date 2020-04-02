Türkiye bu görüntüyü konuşuyor: "Ne koronası kardeşim!"

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına koronavirüs testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı.

Adeta çılgına dönen kadın, "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı. "Ateşiniz yüksek, size test yapılacak" diyerek kadını sakinleştirmeye çalışan sağlık personelinin tavrı ise alkış topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntü büyük tepki çekti.