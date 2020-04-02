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Son dakika: 'da şoke eden görüntüler! Dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza

koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe çağrıları yapılırken ’dan şoke eden bir görüntüler geldi. Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis baskın yaptı. Yol ortasına, sosyal mesafe kuralına uyularak, sıralandırılıp, kimlik kontrolü yapılan kızlı erkekli gruptakilere 392'şer lira ceza verildi.

  • Yaşam
  • 02.04.2020 12:31
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 12:31
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Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu.

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

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