Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu.

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.