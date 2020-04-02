Bugünkü
Takvim

, , , , ? Mekanların açılış tarihi belli oldu mu?

, , , , ? Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de hayat durma noktasına geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde kafelerin ve eğlence mekanlarının faaliyetleri durduruldu. Bu mekanlar arasında kafeler, düğün salonları, kahvehane, kuaför ve berberler, AVM’lerin sosyal alanları gibi alanlar bulunuyor. Bu mekanların yeniden ne zaman faaliyete geçeceği araştırılıyor. Peki, Starbucks, Nero, kafeler ne zaman açılacak?

  • Yaşam
  • 02.04.2020 10:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.04.2020 15:42
ABONE OL
Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak?

Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak? Mekanların açılış tarihi belli oldu mu? Vatandaşların evde kal çağrılarına uyduğu ülkemizde, yakın temasa geçilebilecek alanların çalışmasına da sınırlama getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kafeler, eğlence mekanları, tiyatro, sinema, konser salonları gibi mekanların çalışması durduruldu. Peki mekanların açılış tarihi belli oldu mu? Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak?

STARBUCSK NERO CAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinemaların ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Starbucks, Nero, kafeler, tiyatro, sinema ne zaman açılacak? Mekanların açılış tarihi belli oldu mu?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri