Bugünkü
Takvim

Nusret paket servise başladı! Listedeki en pahalı ürün kuzu kafesleme...

Coronavirüs ile mücadele etmek amacıyla alınan ", restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik karar geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Nusret de paket servise başladı. bir yemek sitesinden siparişlerine devam eden Nusret'in menüsünde en pahalı ürün kuzu kafes 450 TL, en ucuz olan ürün ise 11 TL ile su…

ABONE OL
Kuzu 'kafes'leme!
Coronavirüs ile mücadele etmek amacıyla alınan ", restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik karar geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Nusret de paket servise başladı.



bir yemek sitesinden siparişlerine devam eden Nusret'in menüsünde en pahalı ürün kuzu kafes 450 TL , en ucuz olan ürün ise 11 TL ile su…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Nusret paket servise başladı! Listedeki en pahalı ürün kuzu kafesleme...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri