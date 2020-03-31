Nusret paket servise başladı! Listedeki en pahalı ürün kuzu kafesleme...

Coronavirüs ile mücadele etmek amacıyla alınan "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik karar geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Nusret de paket servise başladı.
İnternette bir yemek sitesinden siparişlerine devam eden Nusret'in menüsünde en pahalı ürün kuzu kafes 450 TL , en ucuz olan ürün ise 11 TL ile su…
İnternette bir yemek sitesinden siparişlerine devam eden Nusret'in menüsünde en pahalı ürün kuzu kafes 450 TL , en ucuz olan ürün ise 11 TL ile su…
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