Yozgat Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulü durduruldu. Açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanemizde randevulu ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacak" denildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu
Yozgat Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulü durduruldu. Açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanemizde randevulu ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacak" denildi.
- Yaşam
- 31.03.2020
- Gazete
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