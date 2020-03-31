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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu

Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulü durduruldu. Açıklamada, " tarafından alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanemizde randevulu ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacak" denildi.

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Yozgat Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulü durduruldu. Açıklamada, " Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanemizde randevulu ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacak" denildi.

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