Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 29.03.2020, 08:56:39 TSİ
Enlem : 39.0105 N
Boylam : 27.8338 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/bghT1JILLu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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