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Son ler: Manisa'da korkutan deprem

haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 şiddetinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin yerin 7 kilometre altında saat 8,56'da meydana geldiği bildirildi.

  • Yaşam
  • 29.03.2020 09:11
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 09:21
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Manisa'da korkutan deprem

Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

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