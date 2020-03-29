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'da endişelendiren görüntü! Köprü altında iç içe alışveriş

Hükümet tarafından koronavirüse karşı birçok tedbir alınırken, "evde kal" ve "sosyal mesafe" uyarıları da sıkça tekrarlanıyor. Ancak 'da bazı bölgelerde bu uyarılara uyulmadığı görüntülendi. Bayrampaşa'da bulunan bir köprü altına kurulan seyyar pazarda vatandaşların adeta iç içe alışveriş yapması dikkat çekti.

  • Yaşam
  • 29.03.2020 11:37
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 11:41
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Endişelendiren görüntü! Köprü altında iç içe alışveriş

Tüm dünyaya yayılan ve her gün binlerce insanına ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bakanlıklar ve valilikler bir dizi tedbirler alarak vatandaşlara 'Evde Kal' ve 'Sosyal Mesafe' konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bu uyarıları bazı vatandaşlar dikkate alırken, bazıları ise sokağa çıkıyor. Bayrampaşa'daki bir köprü altında seyyar satıcılar tezgah açarak adeta pazar kurdu. Satıcılar bavul ve çantalarla getirdikleri ufak tefek ev aletlerini köprü altında satışa sundu.

Kısa sürede yoldan geçen vatandaşlar köprü altında toplanarak sosyal mesafeye aldırış etmeden dikkatsiz bir şekilde alışveriş yapmaya başladı. Tezgahların başına toplanan vatandaşların birbirlerine yakın temasta bulunarak hem kendi canlarını hem de taşıyıcı olarak çevresindeki bütün insanların canlarını tehlikeye atmasını aldırış etmemesi yok artık dedirtti. Virüse karşı ülkemizde de herkese 'evde kal' çağrısı yapılırken, Bayrampaşa'da çekilen bu görüntüler ise dikkat çekti.

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